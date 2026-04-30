Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 22-Jähriger beraubt sehbehinderte Frau

Mainz (ots)

Am Dienstag, 28.04.2026, gegen kurz nach 19:00 Uhr, wurde eine 61-jährige, sehbehinderte Frau in der Goethestraße auf Höhe der Peter-Cornelius-Straße Opfer eines Raubes.

Ein 22-jähriger Mann griff nach der über der Schulter getragenen Handtasche der Geschädigten und versuchte zunächst erfolglos, das Portemonnaie zu entwenden. Im weiteren Verlauf drückte der Täter die Frau gegen eine Hauswand und entnahm das Portemonnaie samt Inhalt. Die Geschädigte stürzte hierbei zu Boden, blieb jedoch unverletzt.

Aufgrund ihrer Sehbehinderung konnte sie sich nicht körperlich zur Wehr setzen, machte jedoch durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Der Täter flüchtete zunächst, konnte jedoch kurz darauf von einem sich zufällig in der Nähe befindlichen Polizeibeamten bis zum Eintreffen weiterer Kräfte festgehalten werden. Das entwendete Bargeld wurde bei ihm aufgefunden, das Portemonnaie in Tatortnähe sichergestellt.

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