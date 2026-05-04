PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermehr Zweiraddiebstähle über das verlängerte Wochenende

Mainz (ots)

Über das zurückliegende Wochenende kam es im Zuständigkeitbereich des Polizeipräsidiums Mainz vermehrt zu Diebstählen und Diebstahlsversuchen von Zweirädern. Insgesamt wurden zehn Fälle der Mainzer Polizei gemeldet.

In fünf Fällen blieb es beim Versuch, in weiteren fünf Fällen gelang es den bislang unbekannten Tätern, Roller oder Motorräder zu entwenden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gingen die Täter in nahezu allen Fälllen nach dem gleichen Muster vor: Sie manipulierten das Zündschloss, indem sie es aufbohrten oder herauszogen. Auf diese Weise überwanden sie die Lenkradsperre und schoben die Fahrzeuge anschließend vom Tatort weg.

Die Taten ereigneten sich in mehreren Stadtteilen und angrenzenden Bereichen. Betroffen waren Mainz-Mombach, Hechtsheim, die Altstadt, Oberstadt, Weisenau, Marienborn sowie Budenheim.

In einem der Fälle wurden die Jugendliche dabei beobachtet, wie sie versuchten, ein Motorrad aus einer Tiefgarage zu schieben. Als sie von einer Person angesprochen wurden, stellten sie das Zweirad zurück und flüchteten zu Fuß. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Allerdings ließen die Tatverdächtigen auf ihrer Flucht persönliche Gegenstände zurück, die durch die Polizei sichergestellt wurden und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen sind.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Pesonen oder ungewöhnliche Beobachtungen im Zusammenhang mit abgestellten Zweiträdern gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 12:11

    POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach gefährlichen Fahrmanövern und Körperverletzung in Mainz-Mombach

    Mainz (ots) - Nach einer Serie von Vorfällen in Mainz-Mombach (Bereich Kreuzstraße, An der Wieslücke und Karlsstraße) am Freitag, den 01.05.2026, sucht die Polizei dringend nach Augenzeugen und weiteren Geschädigten. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger konnte bereits festgenommen werden. Am gestrigen Freitag kam es zwischen ca. 12:45 Uhr und 14:45 Uhr zu mehreren ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 13:10

    POL-PPMZ: 22-Jähriger beraubt sehbehinderte Frau

    Mainz (ots) - Am Dienstag, 28.04.2026, gegen kurz nach 19:00 Uhr, wurde eine 61-jährige, sehbehinderte Frau in der Goethestraße auf Höhe der Peter-Cornelius-Straße Opfer eines Raubes. Ein 22-jähriger Mann griff nach der über der Schulter getragenen Handtasche der Geschädigten und versuchte zunächst erfolglos, das Portemonnaie zu entwenden. Im weiteren Verlauf drückte der Täter die Frau gegen eine Hauswand und ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug in Mainzer Neustadt entwendet

    Mainz (ots) - In der Nacht von Dienstag, 28.04.2026, auf Mittwoch, 29.04.2026, kam es in der Richard-Wagner-Straße in der Mainzer Neustadt zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug. Unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigem Erkenntnisstand über die seitliche Schiebetür Zugang zum Fahrzeug und entwendeten aus dem Laderaum mehrere hochwertige Werkzeuge, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren