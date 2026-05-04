Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermehr Zweiraddiebstähle über das verlängerte Wochenende

Mainz (ots)

Über das zurückliegende Wochenende kam es im Zuständigkeitbereich des Polizeipräsidiums Mainz vermehrt zu Diebstählen und Diebstahlsversuchen von Zweirädern. Insgesamt wurden zehn Fälle der Mainzer Polizei gemeldet.

In fünf Fällen blieb es beim Versuch, in weiteren fünf Fällen gelang es den bislang unbekannten Tätern, Roller oder Motorräder zu entwenden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gingen die Täter in nahezu allen Fälllen nach dem gleichen Muster vor: Sie manipulierten das Zündschloss, indem sie es aufbohrten oder herauszogen. Auf diese Weise überwanden sie die Lenkradsperre und schoben die Fahrzeuge anschließend vom Tatort weg.

Die Taten ereigneten sich in mehreren Stadtteilen und angrenzenden Bereichen. Betroffen waren Mainz-Mombach, Hechtsheim, die Altstadt, Oberstadt, Weisenau, Marienborn sowie Budenheim.

In einem der Fälle wurden die Jugendliche dabei beobachtet, wie sie versuchten, ein Motorrad aus einer Tiefgarage zu schieben. Als sie von einer Person angesprochen wurden, stellten sie das Zweirad zurück und flüchteten zu Fuß. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Allerdings ließen die Tatverdächtigen auf ihrer Flucht persönliche Gegenstände zurück, die durch die Polizei sichergestellt wurden und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen sind.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Pesonen oder ungewöhnliche Beobachtungen im Zusammenhang mit abgestellten Zweiträdern gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

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