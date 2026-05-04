Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trunkenheitsfahrt in Mainz-Mombach - Fahrer mit über 2 Promille gestoppt

Mainz-Mombach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Mainzer Stadtteil Mombach zu einer Trunkenheitsfahrt, die durch eine Streifenwagenbesatzung beendet werden konnte.

Gegen 02:00 Uhr fiel den eingesetzten Polizeikräften ein Fahrzeugführer beim Ausparken durch seine unsichere Fahrweise auf. Im weiteren Verlauf setzte der Mann seine Fahrt auffällig langsam fort und geriet mehrfach in den Gegenverkehr.

Als der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, reagierte er zunächst nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei. Erst nachdem zusätzlich zum beleuchtete Schriftzug "Stopp Polizei", das Blaulicht, Martinshorn sowie Lichthupe eingesetzt wurden, hielt der Fahrzeugführer schließlich im Bereich "Am Westring" an.

Während der anschließenden Kontrolle zeigte der Mann deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Er war nicht in der Lage, den Anweisungen der Polizeikräfte zu folgen und konnte sich nur schwer auf den Beinen halten. Im Fahrzeug wurden zudem mehrere Bierflaschen festgestellt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

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