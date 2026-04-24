Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - 18-Jährige leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Im Kreuzungsbereich Breitenbachstraße / Tannenbergstraße in Bad Oeynhausen kam es bei tiefstehender Sonne zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine Bad Oeynhausenerin (73) befuhr am Donnerstag gegen 16:45 Uhr mit ihrem roten Kia die Tannenbergstraße in Fahrtrichtung Mindener Straße. Zeitgleich befuhr eine 18-jährige Bad Oeynhausenerin mit einem grauen Honda die Breitenbachstraße in Fahrtrichtung Buddestraße.

Beide Fahrzeugführerinnen fuhren nahezu zeitgleich in den Kreuzungsbereich ein, wo es zur Kollision der beiden Pkw kam. Die Fahranfängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung durch einen Rettungswagen. Die Seniorin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Pkw der jungen Frau war nicht mehr fahrbereit.

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