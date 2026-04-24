Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstahl auf Firmengelände - Unbekannte entwenden BMW-Kompletträder

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Lübbecke (ots)

(DM) Unbekannte Täter haben mutmaßlich Mittwochnacht auf dem Gelände eines Kfz-Verleihs in Lübbecke zugeschlagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennten die Täter zwischen 18:00 und 08:00 Uhr in der Büssingstraße zunächst einen Doppelstabzaun. So verschafften sie sich Zugang zum umzäunten Betriebsgelände im Industriegebiet und gingen gezielt einen hochwertigen BMW an. Das Fahrzeug wurde von den Tätern aufgebockt und anschließend alle vier Kompletträder demontiert und entwendet.

Der Wert der gestohlenen Rad-/Reifenkombinationen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Büssingstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter (0571) 8866-0 zu melden.

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