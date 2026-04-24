PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstahl auf Firmengelände - Unbekannte entwenden BMW-Kompletträder

POL-MI: Diebstahl auf Firmengelände - Unbekannte entwenden BMW-Kompletträder
  • Bild-Infos
  • Download

Lübbecke (ots)

(DM) Unbekannte Täter haben mutmaßlich Mittwochnacht auf dem Gelände eines Kfz-Verleihs in Lübbecke zugeschlagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennten die Täter zwischen 18:00 und 08:00 Uhr in der Büssingstraße zunächst einen Doppelstabzaun. So verschafften sie sich Zugang zum umzäunten Betriebsgelände im Industriegebiet und gingen gezielt einen hochwertigen BMW an. Das Fahrzeug wurde von den Tätern aufgebockt und anschließend alle vier Kompletträder demontiert und entwendet.

Der Wert der gestohlenen Rad-/Reifenkombinationen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Büssingstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter (0571) 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 11:08

    POL-MI: 35 Handyverstöße dokumentiert

    Kreis Minden-Lübbecke (ots) - (SN) Bei Kontrollen des Straßenverkehrs hat die Polizei Minden-Lübbecke am Donnerstag im Rahmen eines mehrstündigen Einsatzes mehrere Hundert Verkehrsverstöße festgestellt. Die Folge: Insgesamt 96 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 276 Verwarngelder. In diesem Kontext taten sich insgesamt 35 Fahrzeugführer negativ hervor, weil die Beamten diese bei dem Einsatz zur Bekämpfung von ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 09:48

    POL-MI: Jugendliche ohne Führerschein fährt Auto

    Petershagen (ots) - (TB) Knapp vier Monate vor ihrem 18. Geburtstag wurde am Donnerstagabend eine Petershägerin bei einer verbotenen Fahrstunde erwischt. Das Erwerben des Führerscheins dürfte für sie jetzt erschwert sein. Aufmerksame Zeugen beobachten die Jugendliche, wie sie gegen 21:10 Uhr mit einem Auto entlang der Nienburger Straße durch Petershagen-Lahde fuhr. Auf dem Beifahrersitz des Seat saß zu dem Zeitpunkt ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 13:42

    POL-MI: Kinder und Jugendliche halten sich im Gleisbereich auf - Bahnverkehr eingestellt

    Porta Westfalica (ots) - (TB) Fünf Kinder beziehungsweise Jugendliche stehen im Verdacht, sich am Dienstagabend im Gleisbereich der Bahnstrecke Minden - Herford aufgehalten zu haben. Der Zugverkehr musste eingestellt werden. Die Aktion kann den Eltern der Betroffenen teuer zu stehen kommen. Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei gegen 18:40 Uhr, dass sie im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren