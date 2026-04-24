POL-MI: Jugendliche ohne Führerschein fährt Auto
Petershagen (ots)
(TB) Knapp vier Monate vor ihrem 18. Geburtstag wurde am Donnerstagabend eine Petershägerin bei einer verbotenen Fahrstunde erwischt. Das Erwerben des Führerscheins dürfte für sie jetzt erschwert sein.
Aufmerksame Zeugen beobachten die Jugendliche, wie sie gegen 21:10 Uhr mit einem Auto entlang der Nienburger Straße durch Petershagen-Lahde fuhr. Auf dem Beifahrersitz des Seat saß zu dem Zeitpunkt der 19-jährige Fahrzeughalter. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrzeuginsassen konnte die 17-Jährige erwartungsgemäß keinen Führerschein vorweisen. Gegen die Jugendliche sowie den Fahrzeugbesitzer wurden Strafverfahren eingeleitet.
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