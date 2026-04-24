PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche ohne Führerschein fährt Auto

Petershagen (ots)

(TB) Knapp vier Monate vor ihrem 18. Geburtstag wurde am Donnerstagabend eine Petershägerin bei einer verbotenen Fahrstunde erwischt. Das Erwerben des Führerscheins dürfte für sie jetzt erschwert sein.

Aufmerksame Zeugen beobachten die Jugendliche, wie sie gegen 21:10 Uhr mit einem Auto entlang der Nienburger Straße durch Petershagen-Lahde fuhr. Auf dem Beifahrersitz des Seat saß zu dem Zeitpunkt der 19-jährige Fahrzeughalter. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrzeuginsassen konnte die 17-Jährige erwartungsgemäß keinen Führerschein vorweisen. Gegen die Jugendliche sowie den Fahrzeugbesitzer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 13:42

    POL-MI: Kinder und Jugendliche halten sich im Gleisbereich auf - Bahnverkehr eingestellt

    Porta Westfalica (ots) - (TB) Fünf Kinder beziehungsweise Jugendliche stehen im Verdacht, sich am Dienstagabend im Gleisbereich der Bahnstrecke Minden - Herford aufgehalten zu haben. Der Zugverkehr musste eingestellt werden. Die Aktion kann den Eltern der Betroffenen teuer zu stehen kommen. Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei gegen 18:40 Uhr, dass sie im ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 12:35

    POL-MI: Junge Autofahrerin und Alkohol- und mutmaßlich Drogeneinfluss unterwegs

    Minden (ots) - (TB) Aufgrund ihrer unsichereren und andere Verkehrsteilnehmer gefährdenden Fahrweise geriet am Mittwochabend eine junge Frau aus Porta Westfalica in den Fokus eines weiteren Autofahrers. Dieser verständigte die Polizei. Die 21-Jährige befuhr gegen 19:10 Uhr von der Birne kommend entlang der Ringstraße. Hierbei benutzte sie mehrfach beide Fahrspuren. ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 12:05

    POL-MI: Alkoholisiert und ohne Führerschein im Berufsverkehr unterwegs

    Porta Westfalica, Rinteln (ots) - (TB) Ein stark alkoholisierter Autofahrer fiel am Mittwochmorgen auf der Autobahn durch seine unsichere Fahrweise auf. Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei ihre Beobachtungen. Die Zeugin befuhr gegen 07:30 Uhr die Autobahn 2 in Richtung Hannover. Hier fiel ihr ein Daihatsu auf, der in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Zudem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren