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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junge Autofahrerin und Alkohol- und mutmaßlich Drogeneinfluss unterwegs

Minden (ots)

(TB) Aufgrund ihrer unsichereren und andere Verkehrsteilnehmer gefährdenden Fahrweise geriet am Mittwochabend eine junge Frau aus Porta Westfalica in den Fokus eines weiteren Autofahrers. Dieser verständigte die Polizei.

Die 21-Jährige befuhr gegen 19:10 Uhr von der Birne kommend entlang der Ringstraße. Hierbei benutzte sie mehrfach beide Fahrspuren. Zudem fuhr sie zeitweise zu schnell und führte mehrfach Vollbremsungen durch. Dies meldete der aufmerksame Zeuge der Polizeileitstelle per Notruf 110. Kurze Zeit später konnte sie von Einsatzkräften angehalten werden. Neben dem deutlichen Alkoholgeruch bemerkten die Beamten zudem typische Anzeichen von Medikamenten- oder Drogeneinfluss bei der Mini-Fahrerin. Ein Alco-Test schlug deutlich positiv an, sodass bei ihr auf der Polizeiwache Minden durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten behielten ihren Führerschein ein. Diesen wird die junge Frau, die noch in der Probezeit ist, wahrscheinlich nicht so schnell wiedersehen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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