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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer kollidierte mit Auto

Minden (ots)

(TB) Ein Auffahrunfall kurz vor der Birne sowie die folgende Sperrung einer Röhre des Weserauentunnels führte im morgigen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein Beteiligter zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein Vlothoer befuhr gegen 07:45 Uhr mit seinem Ford die Bundesstraße 61 vom Weserauentunnel kommend in Richtung Birne. Aufgrund einer Staubildung musste der 38-Jährige seine Mondeo stark abbremsen. Der hinter ihm fahrende Kradfahrer leitete auf seiner KTM auch noch ein Bremsmanöver ein, konnte aber ein Auffahren auf das Auto nicht mehr verhindern. Hierdurch stürzte der Bad Oeynhausener auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Zwecks ambulanter Behandlung wurde der 22-Jährige mittels Rettungswagen dem Mindener Klinikum zugeführt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war aus Richtung Porta Westfalica der Weserauentunnel für etwas über eine Stunde gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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