Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pferde kollidieren mit Lkw

Hille (ots)

(FW) Zwei entlaufene Ponys konnten am frühen Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall mit einem Lkw in Hille nicht mehr gerettet werden.

Ersten Erkenntnissen zu Folge sind die beiden Tiere gegen 04:00 Uhr von ihrer Außenweide entlaufen und auf die Lübbecker Straße geraten. Zwischen Unterlübbe und Eickhorst kollidierten die Pferde dann mit dem LKW eines 56-jährigen Hillers, welcher in Richtung Minden unterwegs war.

Aufgrund der starken Kollision verstarb ein Tier sofort. Das andere Pony musste wenig später aufgrund der zugezogenen Verletzungen durch eine Tierärztin erlöst werden.

Die Fahrbahn war während des Einsatzes für circa zwei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell