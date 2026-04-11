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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressenachmeldung - Brand bei Recyclingfirma

Ochtendung (ots)

Am 11.04.2026 wurde gegen 10:50 Uhr ein Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Ochtendung, Oberholzweg gemeldet. Auf dem Gelände der Firma hatte sich Kunststoffmüll entzündet. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäudeteile konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Löscharbeiten werden bis in die Abendstunden andauern. Es gab keine Verletzten. Die Brandursache ist zunächst unklar. Feuerwehr und Polizei sind mit ca. 65 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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