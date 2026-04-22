Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeialltag hautnah

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Minden-Lübbecke (ots)

(FW) Wie fühlt sich ein ganz normaler Freitag bei der Polizei an? Zwischen Routineeinsatz, unerwarteten Lagen und dem, was unsere Arbeit wirklich ausmacht.

Am kommenden Freitag gibt die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke erstmals einen ungeschminkten Einblick in den Dienstalltag der Einsatzkräfte. Und das in Echtzeit.

Von 12:00 Uhr bis Mitternacht berichtet die Pressestelle live über den offiziellen WhatsApp-Kanal direkt aus dem Einsatzgeschehen. Als eine Art Liveticker werden Einsätze, Ereignisse und Momentaufnahmen aus dem Mühlenkreis gepostet. Ungefiltert, authentisch und nah dran. Wer wissen möchte, was Polizistinnen und Polizisten im Kreisgebiet tatsächlich erleben, jenseits von Klischees und Fernsehbildern, hat an diesem Tag die Möglichkeit, hautnah dabei zu sein. Der WhatsApp-Kanal der Polizei Minden-Lübbecke steht allen Interessierten offen.

So geht's: Einfach den offiziellen WhatsApp-Kanal der Polizei Minden-Lübbecke abonnieren und am Freitag nichts verpassen.

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