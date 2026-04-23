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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisiert und ohne Führerschein im Berufsverkehr unterwegs

Porta Westfalica, Rinteln (ots)

(TB) Ein stark alkoholisierter Autofahrer fiel am Mittwochmorgen auf der Autobahn durch seine unsichere Fahrweise auf. Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei ihre Beobachtungen.

Die Zeugin befuhr gegen 07:30 Uhr die Autobahn 2 in Richtung Hannover. Hier fiel ihr ein Daihatsu auf, der in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Zudem konnte sie beobachten, wie der Fahrer Alkohol trank. Dies meldete sie über den Notruf 110 an der Polizeileitstelle. Zwischenzeitlich fuhr der bis dahin noch unbekannte Wagenlenker über die Abfahrt Porta Westfalica auf die Bundesstraße 482 in Richtung Minden ab. Kurze Zeit später konnte eine Streifenwagenbesatzung das Auto anhalten. Hierbei bemerkten die Beamten beim 28-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung, was durch einen Test bestätigt wurde. Daher wurde der Rintelner zwecks Blutentnahme der Polizeiwache Porta Westfalica zugeführt. Da der Mann keinen Führerschein vorweisen konnte, folgte eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nicht nur den Fahrer erwartet nun eine Anzeige. Auch der Fahrzeughalter wird entsprechende Post bekommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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