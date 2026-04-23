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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kinder und Jugendliche halten sich im Gleisbereich auf - Bahnverkehr eingestellt

Porta Westfalica (ots)

(TB) Fünf Kinder beziehungsweise Jugendliche stehen im Verdacht, sich am Dienstagabend im Gleisbereich der Bahnstrecke Minden - Herford aufgehalten zu haben. Der Zugverkehr musste eingestellt werden. Die Aktion kann den Eltern der Betroffenen teuer zu stehen kommen.

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei gegen 18:40 Uhr, dass sie im Bereich der Gleisanlagen in Porta Westfalica fünf Personen beobachtet habe. Diese bewegten sich entlang der Gleise sowie der Lärmschutzwände. Daraufhin informierte die hiesige Polizeileitstelle die Bundespolizei in Bielefeld, worauf der Bahnverkehr in diesem Bereich eingestellt wurde. In Rahmen der Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung im Nahbereich ein Kind (13) aus Minden sowie vier Jugendliche (alle 15) aus Porta Westfalica aufgreifen. Zwar bestritten sie, etwas mit der Sache zu tun zu haben, aber die gute Beschreibung der Zeugin ließ bei den Beamten keine Zweifel aufkommen. In Anschluss der Personalienfeststellung wurden die fünf ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Diese können sich die rund halbstündige Gleissperrung höchstwahrscheinlich auf eine Schadensersatzforderung der Bahn einstellen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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