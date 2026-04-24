Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 35 Handyverstöße dokumentiert

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Bei Kontrollen des Straßenverkehrs hat die Polizei Minden-Lübbecke am Donnerstag im Rahmen eines mehrstündigen Einsatzes mehrere Hundert Verkehrsverstöße festgestellt. Die Folge: Insgesamt 96 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 276 Verwarngelder.

In diesem Kontext taten sich insgesamt 35 Fahrzeugführer negativ hervor, weil die Beamten diese bei dem Einsatz zur Bekämpfung von Ablenkung im Straßenverkehr in Bad Oeynhausen bzw. Minden mit einem mobilen Endgerät am Lenkrad ertappten. Sie alle erhalten eine OWi-Anzeige. Sieben Fahrzeugführer fielen unter anderem wegen Gurtverstößen, drei aufgrund von Ladungssicherungsverstößen auf.

Bei einer eingerichteten Kontrollstelle dokumentierten die Gesetzeshüter in Hille-Südhemmern bei 1.857 gemessenen Fahrzeugen in 303 Fällen Geschwindigkeitsüberschreitungen. In diesem Kontext werden 256 Fahrer mit einem Verwarngeld belegt, 47 sehen einer Anzeige entgegen. Offenbar besonders eilig hatte es während der Messungen ein Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis Celle, den das Polizeimessgerät nachmittags um kurz vor 16.30 Uhr bei erlaubten 50 Stundenkilometern außerorts mit 86 km/h erfasste. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

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