Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/Eislingen - Schockanrufer machen Beute

Am Montag brachten Betrüger zwei Senioren aus dem Kreis Göppingen um ihr Erspartes.

Ulm (ots)

Am Nachmittag klingelte das Telefon bei einer Frau in Jebenhausen. Der Anrufer täuschte vor, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte. Dabei sei wohl jemand gestorben. Um die angeblich in Haft sitzende Tochter nun gegen Kaution freizukaufen, forderte der Betrüger Geld. Die Seniorin packte mehrere tausend Euro Bargeld in einen Umschlag. Diesen übergab sie gegen 15 Uhr an einen Mann, der das Geld abholte. Der Unbekannte war etwa 25 Jahre alt und ca. 160-165 cm groß. Er sah südländisch aus, trug eine schwarze Hose und ein schwarzes Hemd und hatte schwarze kurze Haare. Einige Zeit später erkannte die Frau den Betrug und erstattete Anzeige.

Auch in Eislingen wurde am Abend ein Senior Opfer von Betrügern. Mit derselben Masche forderten die Unbekannten Bargeld. Der Mann übergab gegen 19.30 Uhr einem Abholer einen Reise-Trolley mit einem niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag und eine Münz-Sammlung. Der Unbekannte war etwa 20-30 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er trug eine dunkle Hose und ein helles Hemd.

Die Kriminalpolizei Göppingen (Tel. 07161/63-0) ermittelt nun in beiden Fällen und sucht nach den Betrügern.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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