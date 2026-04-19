Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Wieterstraße, Samstag, 18.4.2026, 17.20 Uhr

NORTHEIM (hei) - Am Samstagnachmittag wurde ein geparkter Pkw auf einem Parkplatz in der Wieterstraße beschädigt. Der Verursacher hatte beim Ausparken rückwärts den dort geparkten Pkw touchiert und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Verkehrsunfall wurde durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet und gemeldet. Im Zuge der weiteren Maßnahmen konnte der 21-jährige Fahrzeugführer aus Hardegsen durch die eingesetzten Polizeikräfte ermittelt werden.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000,- Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

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