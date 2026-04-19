PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung und Sachbeschädigung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sülbendweg, Samstag, 18.4.2026, 15.50 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein 40-jähriger Northeimer näherte sich in der Kleingartenkolonie am Sülbendweg einem dort stehenden Pkw und schlug ohne erkennbaren Grund mehrfach auf die Karosserie des Fahrzeugs ein.

Der im Fahrzeug befindliche Fahrer öffnete die Scheibe der Fahrertür und forderte ihn auf, dies sofort zu unterlassen. Daraufhin schlug der 40-jährige mit der Faust auf den Fahrer ein.

Im Anschluss stiegen zwei Mitfahrer aus dem Pkw aus und kamen dem Fahrer zu Hilfe, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 40-jährigen Aggressor und den beiden Mitfahrern (20 und 16 Jahre alt) kam.

Der 46-jährige Fahrer wurde durch den Faustschlag leicht verletzt und musste vor Ort nicht medizinisch behandelt werden.

Der 40-jährige, offensichtlich stark alkoholisierte Aggressor wurde durch die anschließende Auseinandersetzung mit den beiden Mitfahrern ebenfalls leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit einem Rtw ins Northeimer Krankenhaus verbracht. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde nach Abschluss der ambulanten Behandlung in eine entsprechende Fachklinik eingewiesen.

Am Pkw des 46-jährigen Fahrers und Opfers entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,- Euro. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 07:36

    POL-NOM: Polizei beendet Fahrt ohne Versicherungsschutz

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Eschenschlag, Samstag, 18.4.2026, 19.30 Uhr NORTHEIM (hei) - Im Rahmen der Streife wurde am Samstagabend im Eschenschlag ein 19-jähriger Northeimer mit seinem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Bei den anschließenden Überprüfungen stellten die eingesetzten Polizeikräfte fest, dass der E-Scooter mit einem grünen, abgelaufenen Versicherungskennzeichen tatsächlich über keinen ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 07:34

    POL-NOM: Verkehrsunfall - Motorradfahrer verletzt

    Einbeck (ots) - 37586 Dassel, L 548, zwischen Eschershausen und Relliehausen Samstag, 18.04.2026, 13:54 Uhr EINBECK (schu) Ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Hessisch Oldendorf befuhr mit seinem Krad Yamaha die L 548 aus Eschershausen kommend in Fahrtrichtung Relliehausen. Hierbei kam der Motorradfahrer in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Außenschutzplanke ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 07:33

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Schwammelwitzer Straße Samstag, 18.04.2026, zwischen 13:50 Uhr und 14:05 Uhr EINBECK (schu) Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte beidseitig mit derzeit unbekanntem Gegenstand den ordnungsgemäß auf einen Kundenparkplatz eines Baumarktes abgestellten Pkw VW T-Roc eines 60-jährigen Einbeckers. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können und/oder den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren