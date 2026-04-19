Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung und Sachbeschädigung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sülbendweg, Samstag, 18.4.2026, 15.50 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein 40-jähriger Northeimer näherte sich in der Kleingartenkolonie am Sülbendweg einem dort stehenden Pkw und schlug ohne erkennbaren Grund mehrfach auf die Karosserie des Fahrzeugs ein.

Der im Fahrzeug befindliche Fahrer öffnete die Scheibe der Fahrertür und forderte ihn auf, dies sofort zu unterlassen. Daraufhin schlug der 40-jährige mit der Faust auf den Fahrer ein.

Im Anschluss stiegen zwei Mitfahrer aus dem Pkw aus und kamen dem Fahrer zu Hilfe, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 40-jährigen Aggressor und den beiden Mitfahrern (20 und 16 Jahre alt) kam.

Der 46-jährige Fahrer wurde durch den Faustschlag leicht verletzt und musste vor Ort nicht medizinisch behandelt werden.

Der 40-jährige, offensichtlich stark alkoholisierte Aggressor wurde durch die anschließende Auseinandersetzung mit den beiden Mitfahrern ebenfalls leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit einem Rtw ins Northeimer Krankenhaus verbracht. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde nach Abschluss der ambulanten Behandlung in eine entsprechende Fachklinik eingewiesen.

Am Pkw des 46-jährigen Fahrers und Opfers entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,- Euro. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

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