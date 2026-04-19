POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Schwammelwitzer Straße
Samstag, 18.04.2026, zwischen 13:50 Uhr und 14:05 Uhr
EINBECK (schu)
Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte beidseitig mit derzeit unbekanntem Gegenstand den ordnungsgemäß auf einen Kundenparkplatz eines Baumarktes abgestellten Pkw VW T-Roc eines 60-jährigen Einbeckers.
Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt.
Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können und/oder den Tathergang beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
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