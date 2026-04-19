Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Motorradfahrer verletzt

Einbeck (ots)

37586 Dassel, L 548, zwischen Eschershausen und Relliehausen

Samstag, 18.04.2026, 13:54 Uhr

EINBECK (schu)

Ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Hessisch Oldendorf befuhr mit seinem Krad Yamaha die L 548 aus Eschershausen kommend in Fahrtrichtung Relliehausen. Hierbei kam der Motorradfahrer in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Außenschutzplanke sowie einen Leitpfosten und kam anschließend im angrenzenden Böschungsgraben zu Fall.

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und nach rettungsdienstlicher Erstversorgung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.500,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell