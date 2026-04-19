POL-NOM: Polizei beendet Fahrt ohne Versicherungsschutz
Northeim (ots)
37154 Northeim, Eschenschlag, Samstag, 18.4.2026, 19.30 Uhr
NORTHEIM (hei) - Im Rahmen der Streife wurde am Samstagabend im Eschenschlag ein 19-jähriger Northeimer mit seinem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Bei den anschließenden Überprüfungen stellten die eingesetzten Polizeikräfte fest, dass der E-Scooter mit einem grünen, abgelaufenen Versicherungskennzeichen tatsächlich über keinen Versicherungsschutz mehr verfügt. Dem 19jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
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