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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei beendet Fahrt ohne Versicherungsschutz

Northeim (ots)

37154 Northeim, Eschenschlag, Samstag, 18.4.2026, 19.30 Uhr

NORTHEIM (hei) - Im Rahmen der Streife wurde am Samstagabend im Eschenschlag ein 19-jähriger Northeimer mit seinem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Bei den anschließenden Überprüfungen stellten die eingesetzten Polizeikräfte fest, dass der E-Scooter mit einem grünen, abgelaufenen Versicherungskennzeichen tatsächlich über keinen Versicherungsschutz mehr verfügt. Dem 19jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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