POL-EL: Schüttorf - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am Donnerstagvormittag, zwischen 10:50 Uhr und 11:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Vechtezentrums an der Graf-Egbert-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen dort abgestellten weißen BMW 320d. Das Fahrzeug war auf den Parkflächen vor Aldi/Rossmann abgestellt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden im Bereich des vorderen linken Kotflügels. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Bad Bentheim bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher machen können, sich unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

