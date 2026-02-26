PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Emlichheim - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Am Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Mühlenstraße zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin oder ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken einen auf dem Aldi-Parkplatz geparkten braunen Opel Astra und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Nach derzetigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silbernen Nissan Pulsar handeln.

Die Polizei Emlichheim bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter Telefon 05943 92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

