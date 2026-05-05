Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Betrunkener Rollerfahrer stürzt

Nicht mehr fahrtauglich war ein 15-Jähriger am Montag bei Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem Motorroller auf dem Radweg neben der B465 zwischen Schemmerhofen und Warthausen. Dabei stieß er im Bereich Eichelsteig mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Der 50-jährige Radler stürzte und zog sich Verletzungen zu. Ein Krankenwagen war vor Ort und versorgte den Radfahrer. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Der junge Rollerfahrer trat zunächst die Flucht an, kehrte aber wenig später wieder im Beisein der Eltern an die Unfallstelle zurück. Die Polizei nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Ermittler fest, dass der 15-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Auch lagen Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung vor. Ein Arzt nahm dem Jugendlichen Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 15-Jährige tatsächlich intus und welche Art von Drogen er genommen hatte. Den 15-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Sein Führerschein wurde einbehalten. An dem Rennrad und dem Piaggio Roller entstand Schaden von mehreren hundert Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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