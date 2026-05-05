Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Bauanhänger aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

In den vergangenen Tagen machten Einbrecher in Blaustein Beute.

Ulm (ots)

Der Anhänger stand in der Kurt-Mühlen-Straße im Steinzeitdorf. In der Zeit zwischen Donnerstag 16 Uhr und Montag 7 Uhr knackten die Unbekannten mit einem Werkzeug das Schloss an dem Anhänger. Darin befanden sich diverse hochwertige Werkzeuge, die beim Landschaftsbau zum Einsatz kommen. Die machten die Einbrecher zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei Blaustein (Tel. 07304/80370) hofft, dass Zeugen auf die Diebe aufmerksam wurden und Hinweise geben können.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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