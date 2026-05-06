Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Waschbär kreuzt Straße

Am Dienstag kollidierte ein Autofahrer bei Göppingen mit einem Waschbären.

Ulm (ots)

Ein 23-jähriger fuhr gegen 23.45 Uhr von Hohenstaufen in Richtung Ottenbach. Dort querte ein Waschbär von links nach rechts die Fahrbahn. Der Ford-Fahrer erfasste das Tier frontal. Aufgrund der Schäden musste das Auto abgeschleppt werden. Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am Pkw auf 3.000 EUR. Ein Jagdpächter kümmerte sich um den verendeten Waschbären.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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