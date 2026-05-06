Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Kind angefahren

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Dornstadt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr in der Wannenmacherstraße. Ein 42-Jähriger fuhr aus einer Ausfahrt auf die Wannenmacherstraße ein. Ein 9-jähriger Junge befuhr mit seinem Cityroller den Gehweg in Richtung Graf-Albrecht-Straße. Der Renault-Fahrer übersah wohl den von links kommenden Jungen. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach kam es zum Unfall und das Kind stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer fuhr offenbar weiter. Ein Rettungsdienst war nicht notwendig. Der Junge fuhr nach dem Unfall weiter und meldete den Vorfall erst später. Der Unfall soll von einem älteren Herrn beobachtet worden sein, der mit einem etwa kniehohen schwarzen wuscheligen Hund unterwegs war. Dieser wird gebeten, sich beim Polizeiposten Dornstadt unter der Tel. 07348/96790 zu melden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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