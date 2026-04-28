Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegal Eingereisten und Beihelfer aufgegriffen

Zittau (ots)

27.04.2026 | 10:30 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 27. April 2026 in der Grenzkontrollstelle der Zittauer Friedensstraße den Fahrer von zwei Armeniern in Gewahrsam genommen, da einer von ihnen weder Reisepass noch Visum besitzt.

Gegen 10:30 Uhr war der 41-jährige Tscheche mit seinem 3er BMW aus Polen kommend eingereist. Nur einer der beiden 54-jährigen Mitfahrer besitzt einen schengenwirksamen Aufenthaltstitel. Gegen den zweiten Mann wird wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes und gegen den Fahrer wegen Beihilfe dazu ermittelt. Der Tscheche wurde nach Einleitung des Ermittlungsverfahrens auf freien Fuß gesetzt und der Armenier zurückgewiesen.

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