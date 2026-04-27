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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fußballfans entzünden Bahndamm

Bautzen (ots)

26.04.2026 | 13:00 Uhr | Bautzen

Eine Gruppe mutmaßlicher Fußballfans haben am 24. April 2026 in Bautzen gegen 13:00 Uhr einen brennenden Bengalofeuerwerkskörper von der Bahnbrücke der Neusalzaer Straße (B 96) in den darunter befindlichen Gleisbereich geworfen. Das dortige Gras fing auf einer Größe von ca. 40 Quadratmeter Feuer und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Das dort verlegte Bahnkabel wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen und der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt. Die Bundespolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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