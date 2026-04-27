Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Unerlaubt Eingereiste nach Polen zurückgewiesen
Zittau (ots)
24.04.2026 | 11:00 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei hat am 24. April 2026 bei Zittau zwei unerlaubt eingereiste Ausländer aufgegriffen. Der 28-jährige Tadschike und der 41-jährige Aserbaidschaner waren um 11:00 Uhr in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n mit ihrem Opel Zafira gestoppt worden. Beide besitzen keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente und müssen sich nun wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet verantworten.
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