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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubt Eingereiste nach Polen zurückgewiesen

Zittau (ots)

24.04.2026 | 11:00 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 24. April 2026 bei Zittau zwei unerlaubt eingereiste Ausländer aufgegriffen. Der 28-jährige Tadschike und der 41-jährige Aserbaidschaner waren um 11:00 Uhr in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n mit ihrem Opel Zafira gestoppt worden. Beide besitzen keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente und müssen sich nun wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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