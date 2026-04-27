BPOLI EBB: Unerlaubt Eingereiste nach Polen zurückgewiesen

Zittau (ots) - 24.04.2026 | 10:40 Uhr | Zittau Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann wurde am 24. April 2026 bei Zittau durch die Bundespolizei kontrolliert. Der 35-jährige Tscheche war um 10:40 Uhr auf der B 178n aus Polen kommend mit seinem PKW eingereist. Er war 2023 wegen des unerlaubten Umgangs mit Waffen zu einer Geldstrafe in Höhe von 300,00 Euro verurteilt worden. Nach Zahlung der Summe konnte er seine Fahrt als ...

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