Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Führerschein gestoppt

Seifhennersdorf (ots)

22.04.2026 | 16:20 Uhr | Seifhennersdorf

Am 22. April 2026 reiste in Seifhennersdorf um 16:20 Uhr ein 67-jähriger Tscheche mit einem VW Sharan aus Tschechien kommend nach Deutschland ein. Die Bundespolizei kontrollierte den Mann in der Rumburger Straße und untersagte die Weiterfahrt. Er besitzt keinen Führerschein und hat noch nie besessen hat. Er muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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