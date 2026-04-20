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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Jugendliche zu zweit auf E-Roller und ohne Führerschein

Leutersdorf (ots)

17.04.2026 | 23:20 Uhr | Leutersdorf

Die Bundespolizei stoppte am Abend des 17. April 2026 in Leutersdorf um 23:20 Uhr zwei Deutsche, die zusammen auf einem E-Roller unterwegs waren. Der 17-jährige Fahrer besitzt außerdem nicht den erforderlichen Führerschein und hatte das 25 km/h schnelle Gefährt nicht versichert.

Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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