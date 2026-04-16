Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Autofahrer hatte illegales Pfefferspray dabei
Zittau (ots)
16.04.2026 | 08:35 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei kontrollierte am 16. April 2026 in Zittau einen um 08:35 Uhr über die Friedensstraße aus Polen eingereisten Autofahrer, der im Türgriff oberhalb der Türablage griffbereit ein ungeprüftes Pfefferspray dabeihatte. Dieses fällt unter die Bestimmungen des Waffengesetzes und wurde sichergestellt. Außerdem musste eine Anzeige geschrieben werden.
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