BPOLI EBB: Autofahrer hatte illegales Pfefferspray dabei

Zittau (ots) - 15.04.2026 | 07:50 Uhr | Zittau Ein per Haftbefehl gesuchter Dieb wurde am 15. April 2026 in der Grenzkontrollstelle in der Zittauer Friedensstraße durch Bundespolizisten angehalten. Der 29-jährige Pole war 2020 durch das Amtsgericht Zittau zu einer Geldstrafe verurteilt worden und war nun mit seinem Auto aus Polen kommend eingereist. Der Mann zahlte den offenen Gesamtbetrag inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 627,79 Euro und entging somit einer ...

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