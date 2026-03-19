Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld an Betrüger übergeben

Wölfershausen (ots)

Mittwochnachmittag riefen unbekannte Betrüger mehrfach bei einem Mann in Wölfershausen (Grabfeld) an. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und mit der Masche, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht hätte und dem Verwandten jetzt eine Haft droht, forderten sie ihn zur Zahlung einer Kaution für eine Freilassung auf. Der Mann übergab gegen 17:30 Uhr an seiner Wohnanschrift Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro an einen unbekannten etwa 20 Jahre alten Mann, der angab für ein hessisches Amtsgericht tätig zu sein und das Geld dort abzuliefern. Erst später fiel der Betrug auf. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen und kann diese beschreiben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0069018/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen. Die echte Polizei fordert Sie nicht zur Übergabe von Bargeld und Wertsachen auf. Legen Sie auf, wenn unbekannte Personen am Telefon Geld verlangen oder nach Wertgegenständen fragen und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen persönlich oder im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell