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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld an Betrüger übergeben

Wölfershausen (ots)

Mittwochnachmittag riefen unbekannte Betrüger mehrfach bei einem Mann
in Wölfershausen (Grabfeld) an. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus 
und mit der Masche, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Unfall
verursacht hätte und dem Verwandten jetzt eine Haft droht, forderten 
sie ihn zur Zahlung einer Kaution für eine Freilassung auf. Der Mann 
übergab gegen 17:30 Uhr an seiner Wohnanschrift Bargeld in Höhe von 
mehreren zehntausend Euro an einen unbekannten etwa 20 Jahre alten 
Mann, der angab für ein hessisches Amtsgericht tätig zu sein und das 
Geld dort abzuliefern. Erst später fiel der Betrug auf. 
Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen 
und kann diese beschreiben? Bitte melden Sie sich unter der 
Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 
0069018/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
Die echte Polizei fordert Sie nicht zur Übergabe von Bargeld und 
Wertsachen auf. Legen Sie auf, wenn unbekannte Personen am Telefon 
Geld verlangen oder nach Wertgegenständen fragen und lassen Sie sich 
nicht unter Druck setzen. Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen 
persönlich oder im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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