Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kabel von Photovoltaikanlage entwendet

Eisfeld (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag betraten bislang unbekannte Täter das umzäunte Grundstück einer Photovoltaikanlage im Gewerbegebiet "An der Gromauer" in Eisfeld. Von einer kompletten etwa 130 Meter langen Modulreihe der Anlage entwendeten die Unbekannten die (Kupfer-)kabel im Gesamtwert von etwa 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls oder verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0068529/2026 entgegen.

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