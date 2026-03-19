LPI-SHL: Positiver Vortest

Suhl (ots) - Mehrere Personen hielten sich Mittwochabend am Herrenteich in Suhl auf. Über eine Musikbox hörten sie lautstark Musik. Ein Zeuge hörte diese und stellte fest, dass auch verbotene Lieder mit rechtsradikalen Inhalten abgespielt worden waren. Er informierte die Polizei. Seinen Angaben nach, sang ein Teil der Gruppe die indizierten Texte lautstark mit. Die Polizisten stellten die Gruppierung fest und ...

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