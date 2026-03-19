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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Positiver Vortest

Schleusingen (ots)

Am Mittwoch kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen 51-jährigen Autofahrer in Schleusingen. Da ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin verlief, folgte eine Blutentnahme im Klinikum. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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