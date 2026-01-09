PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in ein Tattoo-Studio - #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (08.01.2026) sind unbekannte Täter in ein Tattoo- und Piercing-Studio eingebrochen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter zwischen 20:30 Uhr und 10:30 Uhr Zutritt in die Räumlichkeiten in der Straße "Hauptmarkt" in Weidenau. Im Inneren wurden sämtliche Schränke durchwühlt.

Ersten Erkenntnissen nach wurden Tätowiermaschinen und ein Tablet entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

