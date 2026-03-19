LPI-SHL: Gegen Pkw gefahren und abgehauen

Suhl (ots) - Unbekannter Täter verschafften sich in der Zeit von 01.12.2025 bis Mittwoch Zugang zu einer Garage im Garagenkomplex " Am Schwarzen Wasser" in Suhl. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Grill sowie einen Roller. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von etwa 1.700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

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