LPI-SHL: Gegen Pkw gefahren und abgehauen
Suhl (ots)
In der Zeit zwischen Dienstagabend, 22:45 Uhr, und Mittwochmorgen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in der Richard-Wagner-Straße in Suhl geparkten blauen Skoda. Im Heckbereich des Skodas entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0068354/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell