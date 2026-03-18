LPI-SHL: In den Gegenverkehr geraten
Etterwinden (ots)
Mittwochmorgen (18.03.2026) fuhr ein 35-jähriger Autofahrer auf der B19 zwischen Etterwinden und Waldfisch. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrspur und prallte mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Autofahrer zusammen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Pkw des 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher sowie der 49-Jährige und sein 77-jähriger Beifahrer wurden verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
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