LPI-SHL: Stark alkoholisiert

Gompertshausen (ots) - Dienstagnachmittag fuhr eine 25-jährige Autofahrerin auf der Straße zwischen Westhausen und Gompertshausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw, an dem Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, blieb im Graben stehen und wurde abgeschleppt. Die 25-Jährige musste schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins ...

mehr