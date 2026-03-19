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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stark alkoholisiert

Suhl (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Mittwochmittag einen 43-jährigen Autofahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille, weshalb eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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