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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungen wegen Volksverhetzung

Suhl (ots)

Mehrere Personen hielten sich Mittwochabend am Herrenteich in Suhl auf. Über eine Musikbox hörten sie lautstark Musik. Ein Zeuge hörte diese und stellte fest, dass auch verbotene Lieder mit rechtsradikalen Inhalten abgespielt worden waren. Er informierte die Polizei. Seinen Angaben nach, sang ein Teil der Gruppe die indizierten Texte lautstark mit. Die Polizisten stellten die Gruppierung fest und kontrollierten die Beteiligten im Alter zwischen 17 und 33 Jahren. Mindestens eine Person rief bei Verlassen des Platzes eine verfassungswidrige Parole. Die Kriminalpolizei Suhl bearbeitet jetzt die Anzeigen wegen des Verdachts auf Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Weitere Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0069073/2026.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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