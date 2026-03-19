Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger gelangten an Wertgegenstände

Suhl (ots)

Unbekannte Betrüger kontaktierten am Mittwoch zwischen 15:40 Uhr und 16:45 Uhr eine Frau in der Freiligrathstraße in Suhl zunächst per Telefon und anschließend zweimal persönlich. Telefonisch informierten sie die Dame darüber, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht hätte. Wenig später standen vor der Wohnung der Frau Personen in augenscheinlich Polizeiuniform, die Zutritt zu ihrer Wohnung verlangten - dies lehnte sie ab. Der Betrug war jedoch nicht aufgeflogen und im weiteren Verlauf erhielt die Seniorin einen weiteren Anruf, der die Ankunft einer weiteren Person zur Abholung der Kaution (vermeintlich zur Verhinderung einer Haft für den Angehörigen) ankündigte. Kurz darauf erschien eine Frau, bekleidet mit einer Lederjacke, vor der Wohnungstür, nahm Schmuck und Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro entgegen und entfernte sich anschließend in Richtung Prießnitzstraße. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die die Betrüger im Tatzeitraum gesehen haben, sie beschreiben oder Hinweise zu eventuell genutzten Fahrzeugen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0068896/2026 beim Inspektionsdienst Suhl. Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch. Legen Sie auf, wenn unbekannte Personen Sie anrufen und Bargeld und Wertsachen fordern. Die echte Polizei fordert keine Kaution von Ihnen! Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen persönlich oder im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

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