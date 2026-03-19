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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger gelangten an Wertgegenstände

Suhl (ots)

Unbekannte Betrüger kontaktierten am Mittwoch zwischen 15:40 Uhr und 
16:45 Uhr eine Frau in der Freiligrathstraße in Suhl zunächst per 
Telefon und anschließend zweimal persönlich. Telefonisch informierten
sie die Dame darüber, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen 
Unfall verursacht hätte. Wenig später standen vor der Wohnung der 
Frau Personen in augenscheinlich Polizeiuniform, die Zutritt zu ihrer
Wohnung verlangten - dies lehnte sie ab. Der Betrug war jedoch nicht 
aufgeflogen und im weiteren Verlauf erhielt die Seniorin einen 
weiteren Anruf, der die Ankunft einer weiteren Person zur Abholung 
der Kaution (vermeintlich zur Verhinderung einer Haft für den 
Angehörigen) ankündigte. Kurz darauf erschien eine Frau, bekleidet 
mit einer Lederjacke, vor der Wohnungstür, nahm Schmuck und 
Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro entgegen und 
entfernte sich anschließend in Richtung Prießnitzstraße. Die Polizei 
sucht dringend Zeugen, die die Betrüger im Tatzeitraum gesehen haben,
sie beschreiben oder Hinweise zu eventuell genutzten Fahrzeugen geben
können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und
der Angabe des Aktenzeichens 0068896/2026 beim Inspektionsdienst 
Suhl.
Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch. Legen Sie auf, wenn 
unbekannte Personen Sie anrufen und Bargeld und Wertsachen fordern. 
Die echte Polizei fordert keine Kaution von Ihnen! Kontaktieren Sie 
Ihre Angehörigen persönlich oder im Zweifelsfall die Polizei unter 
der Rufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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