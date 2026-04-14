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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Führerschein und unter Drogen

Zittau (ots)

13.04.2026 | 16:15 Uhr | Zittau
13.04.2026 | 17:10 Uhr | Zittau

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 13. April 2026 in Zittau innerhalb einer Stunde gleich zwei Verkehrsteilnehmer ohne Fahrerlaubnis.

Um 16:15 Uhr hielten die Beamten in der Äußeren Weberstraße einen E-Roller-Fahrer an und kontrollierten ihn. Der 65-jährige Deutsche besitzt keinen Moped-Führerschein für sein 35 km/h schnelles Gefährt. Um 17:10 Uhr war es in der Schrammstraße ein 23-jähriger Deutscher, der Cannabis konsumiert hatte und trotz Fahrverbot mit seinem PKW unterwegs war.

Die beiden Männer bringen durch ihr Verhalten sich und andere leichtfertig in Gefahr. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Sie müssen sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Führens von Kraftfahrzeugen unter berauschenden Mitteln verantworten. Das Polizeirevier Zittau-Oberland hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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