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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Filipino reist unerlaubt ein

Zittau (ots)

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen kontrollierten Bundespolizisten am 8. April 2026 um 17:10 Uhr auf der B 178n bei Zittau einen polnischen LKW.

Am Steuer saß ein 36-jähriger Filipino, welcher einen gültigen Reisepass besaß, dass darin enthaltene polnische Visum war allerdings seit Oktober 2025 abgelaufen.

Da der Verdacht der unerlaubten Einreise / Aufenthalt bestand, wurde der Mann beanzeigt und anschließend nach Polen zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0175 / 9029565
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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