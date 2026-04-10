Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Filipino reist unerlaubt ein
Zittau (ots)
Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen kontrollierten Bundespolizisten am 8. April 2026 um 17:10 Uhr auf der B 178n bei Zittau einen polnischen LKW.
Am Steuer saß ein 36-jähriger Filipino, welcher einen gültigen Reisepass besaß, dass darin enthaltene polnische Visum war allerdings seit Oktober 2025 abgelaufen.
Da der Verdacht der unerlaubten Einreise / Aufenthalt bestand, wurde der Mann beanzeigt und anschließend nach Polen zurückgewiesen.
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