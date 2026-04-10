BPOLI EBB: Gesuchten Dieb verhaftet

Zittau (ots) - Am 5. und 6. April 2026 vollstreckten Ebersbacher Bundespolizisten zwei offenen Haftbefehle. So wurde am 5. April 2026 um 15:15 in Seifhennersdorf ein 39-jähriger Tscheche als Mitfahrer in einem Linienbus kontrolliert. Bei der Personalienüberprüfung kam heraus, dass der Mann im Jahr 2017 wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 20,00 EUR verurteilt wurde und diese Strafe noch offen ist. Da er nicht in der ...

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