Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Gesuchten Dieb verhaftet
Neugersdorf (ots)
Bundespolizisten kontrollierten am 9. April 2026 um 14:30 Uhr in der Ortslage Neugersdorf einen 45-jährigen Tschechen.
Bei der Personalienüberprüfung wurde bekannt, dass der Mann vom Amtsgericht Zittau wegen Diebstahl gesucht wurde und zu verhaften ist. Dies taten die Polizisten und lieferten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.
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