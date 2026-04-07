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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Alkoholisiert eingereist

Bautzen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 4. April 2026 in Sohland einen 31-jährigen Deutschen, welcher als Fahrer eines deutschen PKW aus Tschechien einreiste.

Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch bei ihm wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und die weitere Sachbearbeitung hat die Landespolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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