Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainer hält sich unerlaubt in Deutschland auf

Neugersdorf (ots)

Bei der Kontrolle eines polnischen Transporters am 9. April 2026 um 15:15 Uhr in Neugersdorf stellten Bundespolizisten fest, dass sich der 30-jährige ukrainische Beifahrer unerlaubt in Deutschland aufhält.

Der Mann konnte sich mit seinem gültigen ukrainischen Reisepass ausweisen, einen Aufenthaltstitel oder Visum für Deutschland hatte er jedoch nicht. Er wurde in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Ausländerbehörde weitergeleitet.

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