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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubt Eingereiste und Beihelfer gestoppt

Neugersdorf (ots)

10.04.2026 | 15:45 Uhr | Neugersdorf
12.04.2026 | 20:15 Uhr | Neugersdorf

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Rahmen der Grenzkontrollen im Bereich des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien mehrere unerlaubte Einreisen gestoppt.

Am 10. April 2026 kontrollierten die Beamten auf der S 148 bei Neugersdorf zwei um 15:45 Uhr aus der Tschechischen Republik einreisende Vietnamesen. Während der 36-jährige Fahrer eines Mercedes Benz SUV einen gültigen Reisepass und einen Aufenthaltstitel vorlegen konnte, hatte sein 37-jähriger Beifahrer keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente dabei. Somit ist er illegal eingereist und der Fahrer steht im Verdacht, Beihilfe geleistet zu haben. Er wurde später auf freien Fuß gesetzt und der Beifahrer zurückgewiesen. Am 12. April 2026 stoppten die Beamten um 20:15 Uhr in der gleichen Grenzkontrollstelle einen 48-jährigen Syrer, der in Deutschland als Asylbewerber lebt, aber mit seiner vorgelegten Duldung weder aus- noch einreisen darf. Somit ist auch er illegal eingereist. Er wurde zur für ihn zuständigen Ausländerbehörde geschickt.

Gegen alle Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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