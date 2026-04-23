Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Porsche aus dem Verkehr gezogen

Eichgraben (ots)

22.04.2026 | 16:05 Uhr | Eichgraben

Die Bundespolizei stoppte am 22. April 2026 in Eichgraben einen Porsche 911 mit Wuppertaler Kennzeichen, der um 16:05 Uhr aus Lückendorf, und damit vermutlich aus Tschechien, kommend in Richtung Zittau unterwegs war. Der 37-jährige tschechische Fahrer musste seine Fahrt vor Ort beenden, weil sein Wagen zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war. Es besteht kein Haftpflichtschutz für das Fahrzeug. Gegen ihn ermittelt nun die Landespolizei wegen des Verstoßes gegen das Haftpflichtgesetz.

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