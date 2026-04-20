PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Alkoholisiert über Gleise gelaufen

Bischofswerda (ots)

19.04.2026 | 07:25 Uhr | Bischofswerda

Ein Lokführer der Trilex musste am 19. April 2026 am Bahnhof Bischofswerda gegen 07:25 Uhr einer angetrunkenen Frau aus dem Gleis helfen.

Die 36-jährige Polin hatte zwischen zwei Bahnsteigen abkürzen wollen und ist hierbei durch das befahrene Gleis gelaufen. An der Bahnsteigkante kam ihr der Bahnbedienstete zu Hilfe. Kurz darauf traf eine Bundespolizeistreife ein und führte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von umgerechnet 2,4 Promille. Die Frau wird sich wegen des unbefugten Gleisaufenthaltes verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 12:28

    BPOLI EBB: Jugendliche zu zweit auf E-Roller und ohne Führerschein

    Leutersdorf (ots) - 17.04.2026 | 23:20 Uhr | Leutersdorf Die Bundespolizei stoppte am Abend des 17. April 2026 in Leutersdorf um 23:20 Uhr zwei Deutsche, die zusammen auf einem E-Roller unterwegs waren. Der 17-jährige Fahrer besitzt außerdem nicht den erforderlichen Führerschein und hatte das 25 km/h schnelle Gefährt nicht versichert. Er muss sich nun wegen des ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 10:31

    BPOLI EBB: Fahndungsgruppen stoppen Schwarzarbeiter und Alkoholfahrt

    Niederseifersdorf, Löbau (ots) - 16.04.2026 | 06:50 Uhr | Niederseifersdorf 17.04.2026 | 00:30 Uhr | Löbau Gemeinsame Streifen von Bundes- und Landespolizei zogen in Löbau einen unter Vollrausch fahrenden Radfahrer aus dem Verkehr und nahmen auf der Autobahn 4 einen türkischen Schwarzarbeiter in Gewahrsam, der sich illegal im Bundesgebiet aufhält. Zivilfahnder der ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 15:03

    BPOLI EBB: Autofahrer hatte illegales Pfefferspray dabei

    Zittau (ots) - 16.04.2026 | 08:35 Uhr | Zittau Die Bundespolizei kontrollierte am 16. April 2026 in Zittau einen um 08:35 Uhr über die Friedensstraße aus Polen eingereisten Autofahrer, der im Türgriff oberhalb der Türablage griffbereit ein ungeprüftes Pfefferspray dabeihatte. Dieses fällt unter die Bestimmungen des Waffengesetzes und wurde sichergestellt. Außerdem musste eine Anzeige geschrieben werden. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren