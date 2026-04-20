Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Alkoholisiert über Gleise gelaufen

Bischofswerda (ots)

19.04.2026 | 07:25 Uhr | Bischofswerda

Ein Lokführer der Trilex musste am 19. April 2026 am Bahnhof Bischofswerda gegen 07:25 Uhr einer angetrunkenen Frau aus dem Gleis helfen.

Die 36-jährige Polin hatte zwischen zwei Bahnsteigen abkürzen wollen und ist hierbei durch das befahrene Gleis gelaufen. An der Bahnsteigkante kam ihr der Bahnbedienstete zu Hilfe. Kurz darauf traf eine Bundespolizeistreife ein und führte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von umgerechnet 2,4 Promille. Die Frau wird sich wegen des unbefugten Gleisaufenthaltes verantworten müssen.

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