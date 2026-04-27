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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Haftbefehl gesuchten Straftäter gestoppt

Zittau (ots)

24.04.2026 | 10:40 Uhr | Zittau

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann wurde am 24. April 2026 bei Zittau durch die Bundespolizei kontrolliert.

Der 35-jährige Tscheche war um 10:40 Uhr auf der B 178n aus Polen kommend mit seinem PKW eingereist. Er war 2023 wegen des unerlaubten Umgangs mit Waffen zu einer Geldstrafe in Höhe von 300,00 Euro verurteilt worden. Nach Zahlung der Summe konnte er seine Fahrt als freier Mann fortsetzen. Ansonsten hätte er eine Ersatzhaft von 20 Tagen antreten müssen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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